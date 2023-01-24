СБУ провела обыск у Мамая

СБУ провела обыск в горсовете Полтавы по делу, связанному с мэром Мамаем

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в горсовете Полтавы в рамках уголовного производства против мэра украинского города Александра Мамая. Об этом пишет издание «Страна».

Другие подробности происходящего пока не известны. Мамая подозревают в несанкционированном разглашении информации о размещении Вооруженных сил Украины (ВСУ). 29 декабря ему вручили подозрение в сливе данных о перемещении украинских войск.

29 декабря издание «Полтавщина» также писало, что СБУ проводит следственные действия в горсовете Полтавы. В этот день Мамай проводил встречу со спортсменами, а на выходе с мероприятия мэра «оцепили сотрудники СБУ и увели в его рабочий кабинет».

Официальных сообщений от СБУ по поводу дела не поступало.