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13:03, 24 января 2023Бывший СССР

СБУ провела обыск у Мамая

СБУ провела обыск в горсовете Полтавы по делу, связанному с мэром Мамаем

Фото: Felipe Dana / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в горсовете Полтавы в рамках уголовного производства против мэра украинского города Александра Мамая. Об этом пишет издание «Страна».

Другие подробности происходящего пока не известны. Мамая подозревают в несанкционированном разглашении информации о размещении Вооруженных сил Украины (ВСУ). 29 декабря ему вручили подозрение в сливе данных о перемещении украинских войск.

29 декабря издание «Полтавщина» также писало, что СБУ проводит следственные действия в горсовете Полтавы. В этот день Мамай проводил встречу со спортсменами, а на выходе с мероприятия мэра «оцепили сотрудники СБУ и увели в его рабочий кабинет».

Официальных сообщений от СБУ по поводу дела не поступало.

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Алевтина Запольская
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