«Спартак» объявил о переходе в клуб португальского защитника «Бенфики» Томаша Тавареша

Руководство московского «Спартака» объявило о переходе в клуб португальского защитника «Бенфики» Томаша Тавареша. Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт с 21-летним футболистом рассчитан до 2026 года и содержит опцию продления на один сезон. В «Спартак» впервые перешел португалец. Также к красно-белым присоединился 22-летний защитник Алексис Дуарте. Он выступал за парагвайский «Серро Портеньо» и подписал соглашение до 2027 года.

Тавареш является воспитанником «Бенфики». В прошлом сезоне он играл в аренде за швейцарский «Базель» под руководством нынешнего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

После 17 матчей «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 42 очками. В первом матче после возобновления сезона москвичи дома встретятся с «Уралом». Матч пройдет 4 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.