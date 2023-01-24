Одной категории россиян предложили продавать большие квартиры со скидкой

Эксперт ОНФ Склянчук предложил давать многодетным семьям скидки на большие квартиры

Многодетным семьям в России предложили продавать большие квартиры с дополнительной скидкой. С такой инициативой выступил эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Павел Склянчук, передает ТАСС.

«Правильно было бы [государству] давать дополнительную скидку на квартиры большей площади для многодетных. Например, за каждого ребенка — 10 процентов», — заявил Склянчук. Эксперт добавил, что для семей с детьми-инвалидами следовало бы распространить льготную ипотеку на вторичный рынок жилья — эта мера позволила бы этой категории граждан обзавестись квартирами в пешей доступности от больниц и поликлиник. «Они проходят долгие курсы реабилитации и сейчас снимают жилье, либо ездят несколько раз в неделю из соседних городов», — пояснил Склянчук.

Ранее в России предложили разрешить тратить средства маткапитала на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутат считает, что так семьям будет проще справиться с расходами в условиях повышения тарифов.

Однако позже глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина раскритиковала идею, заявив, что оплату услуг ЖКХ многодетным семьям должно обеспечивать государство. В качестве альтернативы парламентарий предложила распространить действие материнского капитала на покупку автомобиля.