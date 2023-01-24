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11:29, 24 января 2023Россия

Полыхающая после смертельного ДТП на российской трассе скорая попала на видео

Опубликовано видео с загоревшейся машиной скорой, попавшей в ДТП под Новосибирском

В сети появились кадры с полыхающей машиной скорой помощи, попавшей в смертельное ДТП на трассе в Новосибирской области. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На записи виден полностью объятый пламенем УАЗ, который тушат пожарные. Другие спасатели уносят с места происшествия пострадавшего. На последующих кадрах запечатлен сильно поврежденный Mitsubishi, столкнувшийся с автомобилем экстренной службы.

Авария произошла утром 24 января на российской автодороге «Северный обход» в Коченевском районе Новосибирской области. Предварительно установлено, что водитель скорой наехал на барьерное ограждение, после чего автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с легковой Mitsubishi и загорелся.

По данным МВД, в результате аварии скончались два пассажира УАЗа, а также водитель и пассажир иномарки. В свою очередь, авторы поста утверждают, что в ДТП погибли фельдшер и водитель скорой помощи, а также двое рабочих складов популярной сети магазинов, находившихся в Mitsubishi.

Ранее в Казани в столкновении скорой помощи и пассажирского автобуса погибла пожилая пациентка. Также травмы получили фельдшер и сопровождающая пенсионерку женщина.

Константин Лысяков
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