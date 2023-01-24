Компанию Абрамовича продали за один фунт

Financial Times: телекоммуникационная группа Truphone олигарха Абрамовича продана за фунт

Британская телекоммуникационная группа Truphone, которая принадлежит российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, была продана двум европейским предпринимателям за один фунт стерлингов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее данным, новыми владельцами компании стали немецкий бизнесмен Хакан Коч, занимающийся подержанными автомобилями, и его партнер по бизнесу Пиррос Куссиос, ранее имевший отношение к сфере телекоммуникаций. Кочу перейдут 90 процентов, а Куссиосу — 10 процентов.

Сделку в течение нескольких месяцев изучали в британском министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии на предмет соответствия закону о национальной безопасности и инвестициях.

Абрамович оказался самым обедневшим миллиардером России по итогам 2022 года. Сообщается, что он потерял более половины своего состояния, год назад его активы оценивались в 18 миллиардов долларов, теперь — в 7,8 миллиарда. Абрамович понес наибольшие убытки среди примерно 20 российских миллиардеров. В совокупности они потеряли около 95 миллиардов долларов.