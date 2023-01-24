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19:16, 24 января 2023Экономика

Оценена способность Китая заменить России Запад

РАСПП: Китай способен заменить России западные товары на 80-90 процентов

Фото: Shutterstock

Китай способен заменить России западные товары и технологии на 80-90 процентов. Такую оценку дал РИА Новости председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Не будем забывать, что КНР сегодня — вторая крупнейшая экономика мира. В стране производится практически все, начиная от техники самого широкого профиля, станков, машин, кранов до всевозможных изделий высокотехнологичных отраслей», — отметил он.

Ранее экономист, президент Центра экономики и инфраструктуры Владимир Косой усомнился в возможности заменить поставки из западных стран за счет Китая, особенно в сфере высокотехнологичных проектов.

Между тем генеральный директор консалтинговой компании SINORUSS Сурана Раднаева считает, что Китай не способен стать альтернативой европейскому рынку для российских металлургов. «Китай не сможет заменить России европейский рынок. Во-первых, Китай и сам является крупнейшим производителем и экспортером продукции металлургической отрасли, во-вторых, сокращает импорт», — пояснила Раднаева.

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Платон Щукин
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