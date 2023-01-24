В Госдуме призвали заморозить доходы выступивших против России артистов

Депутат Госдумы Матвейчев призвал заморозить доходы уехавших и критикующих Россию артистов

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил что необходимо на время заморозить потенциальные доходы артистов, уехавших из России и выступивших против нее. Его слова приводит РИА Новости.

Матвейчев призвал заморозить доходы уехавших и критикующих Россию артистов на время, пока будет идти следствие и выяснение состава преступления. Позже эти средства могут направить на оплату штрафа, если его выпишет суд. В частности, парламентарий призвал замораживать доходы от аренды, недвижимость или иных активов.

«Самое главное, эти гонорары РАО [Российское авторское общество] которые они получают от проката любых песен, фильмов. Именно замораживать на какое-то время, на время отсутствия, например, или время, пока идет некое следствие или разбирательство над словами, которые они высказывали против нас)», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в Госдуме призвали лишать государственных наград артистов, не поддерживающих военную операцию России на Украине. Депутаты напомнили, что музыкант Борис Гребенщиков удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.