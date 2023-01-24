На Украине арестовали подозреваемого по делу экс-замминистра Лозинского

На Украине суд взял под стражу организатора коррупционной схемы с участием экс-замминистра

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины вынес решение об аресте предполагаемого организатора коррупционной схемы, в которой участвовал экс-замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВАКС.

Подозреваемый взят под стражу с альтернативой внесения залога в размере 100 тысяч гривен. «Срок содержания под стражей — до 24 марта 2023 года включительно», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинское правительство уволило подозреваемого во взяточничестве Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин. Ранее его задержали при получении 400 тысяч долларов за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники.

Известно, что Лозинский действовал в составе организованной преступной группы. В ходе обысков у него изъяли 920 тысяч гривен и 38,7 тысячи долларов.