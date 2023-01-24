Глава МИД Чехии призвал подойти к санкциям против России творчески

Глава МИД Чехии Липавский призвал подойти к санкциям против России творчески

Европейский союз (ЕС) должен найти новые творческие пути, усиливающие антироссийские санкции, чтобы уменьшить способности России производить оружие. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, пишет Reuters.

По словам министра, европейским странам необходимо ужесточить санкции, чтобы закрыть возможности для их обхода, а также нацелиться на российские пропагандистские агентства. При этом Липавский отметил, что возражение Бельгии и Венгрии против запрета торговли алмазами и сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики доказывает, что Евросоюз не сможет достичь единодушия в принятии мер.

Глава МИД Также поддержал увеличение финансирования ЕС для вооружении Украины. «Чтобы положить конец конфликту, нам нужно вооружить Украину. Чтобы Украина могла защитить себя, а Россия не смогла реализовать империалистические планы и украсть территорию», — заявил он.

Ране Министерство обороны Чехии опровергло появившуюся в СМИ информацию о готовности страны отправить на Украину танки Leopard 2, которые ей пообещала Германия. Отмечается, что боевую технику Чехия по предварительной договоренности получит от Германии в качестве компенсации за предыдущую передачу украинской армии советских танков Т-72.