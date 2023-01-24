На компанию Илона Маска подали в суд

WSJ: на принадлежащий Илону Маску Twitter подали в суд за неуплату аренды

На компанию Twitter, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, подали в суд за неуплату аренды. Иск подала SRI Nine Market Square, владеющая зданием в Сан-Франциско, в котором находится штаб-квартира организации, сообщает The Wall Street Journal.

По данным арендодателя, Twitter нарушила договор найма помещения площадью 42,7 тысячи квадратного метра, не заплатив около 3,4 миллиона долларов в декабре 2022 года и аналогичную сумму в январе 2023-го.

Отмечается, что часть долга владелец здания получил за счет гарантийного взноса принадлежащей Маску компании. Согласно юридическим документам, SRI Nine Market Square требует взыскать с Twitter оставшуюся часть долга, а также компенсацию за несвоевременную оплату и прочие убытки.

В начале января похожий иск в суд против Twitter подала Columbia Reit-650 California, которая владеет одним из занимаемых компанией офисов. Арендодатель заявил, что не получил арендную плату в размере 136 тысяч долларов.

Твиттер переживает финансовые трудности на фоне оттока рекламодателей из социальной сети. В попытках сократить расходы руководство компании во главе с Илоном Маском начала избавляться от офисного и кухонного оборудования. На продажу через аукцион выставили кофе-машины, холодильники для напитков, персональные компьютеры, кухонные принадлежности и грили, печи для пиццы и даже огромная неоновая вывеска с птицей голубого цвета, являющейся логотипом компании.