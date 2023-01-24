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16:46, 24 января 2023Спорт

Россию лишат права проведения матча за Суперкубок УЕФА

Sky News: Казань лишат права проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россию лишат права проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года. Об этом сообщает Sky News.

Игра должна была состояться в августе на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Место проведения было выбрано исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2020 году. Отмечается, что в настоящее время организация начала поиски вариантов для переноса матча.

Ранее УЕФА лишил Санкт-Петербург права на проведение финала Лиги чемпионов-2022. Решающий матч главного еврокубка принял Париж.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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