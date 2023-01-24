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11:23, 24 января 2023Россия

Пушилин рассказал об успехах российских военных на угледарском направлении

Пушилин заявил о продвижении ВС России у Великой Новоселовки на угледарском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о продвижении Вооруженных сил (ВС) России на угледарском направлении. Его цитирует РИА Новости.

«На угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новоселовки», — заявил Пушилин.

По его словам, в районе Угледара и Павловки ведутся постоянные артдуэли. За последние дни российские военные не совершали никаких рывков, отметил врио главы ДНР.

При этом он добавил, что войска продвигаются на авдеевском направлении, хотя и с трудностями. Его он назвал одним из самых сложных в данный период времени.

Ранее Пушилин рассказал, что украинским военным был отдан приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы. По его словам, Киев бросает в бой неподготовленных людей, но с вооружением у армии пока все в порядке.

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Алевтина Запольская
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