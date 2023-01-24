Пушилин рассказал об успехах российских военных на угледарском направлении
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о продвижении Вооруженных сил (ВС) России на угледарском направлении. Его цитирует РИА Новости.
«На угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новоселовки», — заявил Пушилин.
По его словам, в районе Угледара и Павловки ведутся постоянные артдуэли. За последние дни российские военные не совершали никаких рывков, отметил врио главы ДНР.
При этом он добавил, что войска продвигаются на авдеевском направлении, хотя и с трудностями. Его он назвал одним из самых сложных в данный период времени.
Ранее Пушилин рассказал, что украинским военным был отдан приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы. По его словам, Киев бросает в бой неподготовленных людей, но с вооружением у армии пока все в порядке.