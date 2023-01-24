Российские подростки напали на девятилетнюю девочку и ее мать из-за сигареты

В ХМАО подростки заставляли девочку покурить электронную сигарету и напали на ее мать

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) подростки в 14-м микрорайоне заставляли девятилетнюю девочку покурить электронную сигарету и напали на ее мать. Об этом сообщается в группе «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте».

Мать пострадавшей россиянки пояснила, что, по словам ребенка, на улице к ней пристали старшеклассница с парнем. Они требовали, чтобы девочка покурила. Возмущенная жительница Нефтеюганска решила сама разобраться с обидчиками дочери.

«Вышла с дочкой найти этих ребят, гуляли они в 14-м микрорайоне на площадке. От злости я схватила эту девушку и начала спрашивать ее зачем она это сделала. Подходит парень сзади толкает меня, и я падаю», — поделилась она.

После инцидента россиянка готова написать заявление в полицию. Обвиняемые в нападении подростки не стали отрицать, что толкали женщину. Однако они уверяют, что девочку не трогали.

23 января сообщалось, что в Кировске Мурманской области двое подростков избили учительницу начальных классов на остановке. Школьники били учительницу по голове и лицу, а также ударяли ногой в живот и хватали за волосы.

Россиянка обратилась в полицию. Пострадавшая учительница проживает в Курдово Ленинградской области.