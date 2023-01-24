Украинская армия безработных набрала численность дивизии

Замглавы минэкономики Украины: армия восстановления насчитывает уже около 5 тысяч человек

«Армия восстановления», в которую предлагают вступить украинским безработным, уже насчитывает около пяти тысяч человек, заявила заместитель главы Министерства экономики Украины Татьяна Бережная. Ее слова приводит «РБК-Украина».

Она также отметила, что за свою работу участники указанного формирования получат около 6,7 тысячи гривен (примерно 12,5 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») каждый, что больше среднего пособия по безработице.

«Поэтому участие в этой программе выгодно для безработных. В прошлом году государство профинансировало выполнение таких работ на 29 миллионов гривен (примерно 54 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). В 2023 году на это предусмотрено 104 миллиона гривен (примерно 193 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)», — сообщила чиновница.

Она также отметила, что тип работ варьируется зависимости от региона страны: в одних областях безработных привлекают для строительства фортификаций, в других — к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Больше всего привлеченных к программе в Полтавской области — 1418 человек, затем следует Сумская — 980 лиц, после — Киевская с составом в 800 граждан.

Впервые украинский министр экономики Юлия Свириденко предложила привлечь зарегистрированных безработных на работы по строительству, в том числе для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в конце октября 2022 года. Свириденко отметила, что украинцы будут работать на удовлетворение нужд ВСУ, других силовых ведомств и населения.