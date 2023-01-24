Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:37, 24 января 2023Бывший СССР

Украинская армия безработных набрала численность дивизии

Замглавы минэкономики Украины: армия восстановления насчитывает уже около 5 тысяч человек

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

«Армия восстановления», в которую предлагают вступить украинским безработным, уже насчитывает около пяти тысяч человек, заявила заместитель главы Министерства экономики Украины Татьяна Бережная. Ее слова приводит «РБК-Украина».

Она также отметила, что за свою работу участники указанного формирования получат около 6,7 тысячи гривен (примерно 12,5 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») каждый, что больше среднего пособия по безработице.

«Поэтому участие в этой программе выгодно для безработных. В прошлом году государство профинансировало выполнение таких работ на 29 миллионов гривен (примерно 54 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). В 2023 году на это предусмотрено 104 миллиона гривен (примерно 193 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)», — сообщила чиновница.

Материалы по теме:
На Украине вновь сносят памятники. Почему стране так важно избавиться от бронзовых Пушкина и Суворова?
На Украине вновь сносят памятники.Почему стране так важно избавиться от бронзовых Пушкина и Суворова?
19 января 2023
«Никто не знает, сколько их будет» Поток беженцев с Украины усиливается. Как в Европе готовятся к новой волне миграции?
«Никто не знает, сколько их будет»Поток беженцев с Украины усиливается. Как в Европе готовятся к новой волне миграции?
26 декабря 2022
Ничего святого. Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
Ничего святого.Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
7 декабря 2022

Она также отметила, что тип работ варьируется зависимости от региона страны: в одних областях безработных привлекают для строительства фортификаций, в других — к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Больше всего привлеченных к программе в Полтавской области — 1418 человек, затем следует Сумская — 980 лиц, после — Киевская с составом в 800 граждан.

Впервые украинский министр экономики Юлия Свириденко предложила привлечь зарегистрированных безработных на работы по строительству, в том числе для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в конце октября 2022 года. Свириденко отметила, что украинцы будут работать на удовлетворение нужд ВСУ, других силовых ведомств и населения.

Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Военкор сообщил об активном наступлении России в зоне СВО
Цена биткоина подскочила
Боец Исмаилов проклял сжегшего Коран в Стокгольме политика
Актера Станислава Садальского госпитализировали в Москве
В Совете Федерации прокомментировали поправки о проезде через границу
Двоих россиян осудят за убийство знакомой ради двух килограммов рыбы
Рита Ора впервые прокомментировала слухи о полиаморных отношениях
Илон Маск резко разбогател
Датский клуб отказался от матча с ЦСКА
Стало известно о возможности открытия магазинов одежды Uniqlo в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.