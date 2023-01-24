Apple обновила старые гаджеты
Apple внезапно выпустила обновление для смартфона, вышедшего 10 лет назад. Об этом сообщает издание Appleinsider.
Журналисты тематического портала обратили внимание, что американская компания выпустила серию обновлений для старых гаджетов. Среди прочих в корпорации обновили устаревшие смартфоны — для них выпустили апдейт iOS 12.5.7. Самым старым телефоном, для которого вышло обновление, оказался представленный в 2013 году iPhone 5s.
Также инженеры корпорации представили обновление macOS Big Sur 11.7.3, предназначенное для раритетных компьютеров. Самыми старыми девайсами в списке оказались MacBook Air, Mac Pro и MacBook Pro, вышедшие в 2013 году.
«Любой, кто может получить эти новые обновления для старых операционных систем, должен установить их как можно скорее», — прокомментировали появление апдейтов журналисты. По словам авторов, обновления не несут новых функций, однако включают в себя патчи безопасности, устраняющие различные уязвимости.
Ранее журналисты издания PhoneArena заявили, что Apple может оставить iPhone X без новой версии iOS. Выпущенный в 2017 году аппарат оказался первым смартфоном американского бренда c «монобровью».