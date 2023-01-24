В России снизился кешбэк по кредитным картам

Frank RG: в 2022 году выгода по кредитным картам российских банков упала ниже 1 процента

Показатель выгоды по кредитным банкам, который учитывает различные факторы, в том числе кешбэк, в 2022 году упал до 0,8 процента с 1,1 в 2021-м. В сегменте премиальных карт за минувший год он опустился с 1,9 процента до 1,7 процента. Об этом со ссылкой на исследование аналитической компании Frank RG сообщает РБК.

Анализ касался 209 кредитных карт 24 банков, занимающих 97,4 процента рынка. На выгоду также влияли программы лояльности и стоимость самой карты, хотя в 2022 году клиентам в основном предлагали бесплатные кредитки.

Проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко объяснила такую ситуацию временным ограничением размера эквайринговых комиссий со стороны Центробанка. Весной он был установлен на уровне 1 процента за оплату картами социально значимых товаров и услуг, а межбанковская комиссия — на уровне 0,7 процента.

Эквайринговую комиссию продавец платит банку за обслуживание карт, межбанковская комиссия является доходом банка, выпустившего карту, эти деньги ему перечисляет банк-эквайер. Таким образом, ограничение обоих параметров снизило поток доходов, из которого кредитные организации и брали средства для выплаты кешбэка клиентам.

Правило действовало с 18 апреля по 31 августа 2022 года, тогда некоторые банки снизили или отменили кешбэк. После его снятия программы лояльности были пересмотрены, но условия в среднем стали хуже для клиентов, чем в начале прошлого года.

Другими причинами стали снижение выгоды стало закрытие партнерских и travel-карт, где бонусы обычно были выше, а также приоритет в запуске краткосрочных акций с партнерами и отдельными категориями товаров для целевых групп клиентов.

Руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея предположил, что на снижение кешбэка повлиял уход из России международных платежных систем Visa и Mastercard и снижение интереса к самому формату.

В декабре Центробанк сообщил, что в третьем квартале количество кредитных карт в России достигло 45,2 миллиона штук. Прирост сразу на 2,2 миллиона карт стал рекордным за последние десять лет.