В России вырос спрос на водку

Росалкогольрегулирование: продажи водки выросли за 2022 год почти на 6%

В 2022 году спрос на водку в России вырос на 5,9 процента в годовом выражении — розничные продажи составили 76,2 миллиона декалитров (дал), пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

В целом объем продаж алкогольных напитков (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за год увеличились на 3,5 процента, до 220,39 миллиона дал. Спрос на слабоалкогольную продукцию показал гораздо более резкий рост — продажи взлетели почти в полтора раза (на 46 процентов), до 16,08 миллиона дал.

Также в Росалкогольрегулировании сообщили, что в 2022 году россияне купили на 0,8 процента больше виноградных вин, чем в 2021-м. Продажи ликерных вин взлетели в 2,5 раза (на 151 процент), а шампанских и игристых увеличились всего на 8,6 процента. Объем рынка коньяка увеличился на 5,3 процента.

Ведомство объяснило рост розничных продаж «обелением» рынка — доля нелегальной продукции снижается, так как россияне все реже готовы ее покупать.

Тем не менее в 2022 году у части крупнейших отечественных производителей водки было отмечено замедление темпов роста в среднем на 4 процента. В Beluga Group (марки Beluga, «Архангельская», «Беленькая») отметили, что на снижение объема оказали влияние санкции.

