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07:34, 24 января 2023Мир

В США призвали отправить Зеленскому счет вместо танков

Кандидат в Конгресс США Каллесто призвал Вашингтон передать Зеленскому счет вместо танков

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Кандидат в Конгресс США от штата Флорида Чак Каллесто заявил, что Вашингтону следует отправить президенту Украины Владимиру Зеленскому не американские танки, а счет. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«[Американский сенатор] Линдси Грэм только что призвал Соединенные Штаты направить танки Зеленскому после его поездки на Украину. Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счет», — отметил политик.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты на данный момент не приняли окончательного решения относительно возможных поставок Украине танков Abrams.

В свою очередь, председатель Комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон должен передать Киеву хотя бы один танк Abrams, чтобы подтолкнуть Германию к помощи и разблокировке поставок немецких танков Leopard Украине.

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Марина Совина
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