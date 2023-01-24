В США призвали отправить Зеленскому счет вместо танков

Кандидат в Конгресс США Каллесто призвал Вашингтон передать Зеленскому счет вместо танков

Кандидат в Конгресс США от штата Флорида Чак Каллесто заявил, что Вашингтону следует отправить президенту Украины Владимиру Зеленскому не американские танки, а счет. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«[Американский сенатор] Линдси Грэм только что призвал Соединенные Штаты направить танки Зеленскому после его поездки на Украину. Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счет», — отметил политик.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты на данный момент не приняли окончательного решения относительно возможных поставок Украине танков Abrams.

В свою очередь, председатель Комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон должен передать Киеву хотя бы один танк Abrams, чтобы подтолкнуть Германию к помощи и разблокировке поставок немецких танков Leopard Украине.