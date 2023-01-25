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15:46, 25 января 2023Из жизни

Посетителю «Макдоналдса» случайно выдали пять тысяч долларов вместо еды

В США посетитель «Макдоналдса» получил пять тысяч долларов вместо заказанного «Макмаффина»

Фото: Jason Miraples / Unsplash

В США посетитель «Макдоналдса» заказал «Макмаффин» и получил вместо него пять тысяч долларов наличными. Об этом сообщается на портале AL.com.

Джосайя Варгас заехал в «Макдоналдс» и выбрал привычное для себя блюдо. Когда сотрудники фастфуд-ресторана выдали ему пакет с заказом, он его проверил. К удивлению мужчины, вместо еды внутри лежали деньги.

Вернувшись в заведение, Варгас в шутку спросил сотрудников, не занимаются ли они отмыванием денег. Затем он объяснил в чем дело, и работники вздохнули с облегчением. Оказалось, что деньги попали в пакет случайно.

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В благодарность за то, что посетитель вернул деньги, ему заплатили 200 долларов и пообещали бесплатно кормить в течение месяца.

«Люди, делайте добро. Верните пять тысяч долларов и получите 200 с месячным абонементом на бесплатную еду из "Макдоналдса". Это выгодная сделка», — заключил Варгас.

Ранее сообщалось, что житель города Франкфурт, Германия, нашел и вернул чек от компании Haribo на 4,6 миллиона евро и получил в награду шесть упаковок мармелада. «Поскольку это был именной чек, никто, кроме нашей компании, не имел возможности обналичить его», — пояснил представитель Haribo.

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Алиса Дмитриева
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