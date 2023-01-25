Обнаружены неуязвимые для разрушения астероиды

PNAS: долгоживущие астероиды из рыхлой груды щебня трудно разрушить

Ученые Университета Кертина обнаружили, что некоторые астероиды неуязвимы для разрушения, что представляет серьезную угрозу для попыток спасения планеты от возможного столкновения. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи изучили частицы пыли, доставленные японским зондом Хаябуса-1 с поверхности древнего 500-метрового астероида Итокава. Этот объект находится в двух миллионах километрах от Земли и, согласно результатам исследования, является устойчивым к столкновениям и мало подвержен разрушению.

В отличие от астероидов-монолитов, Итокава не является цельным куском камня, а принадлежит к семейству щебневых астероидов, которые состоят из груд рыхлых валунов и камней, удерживаемых вместе силой тяжести. Время выживания монолитных астероидов размером с Итокаву в поясе астероидов составляет всего несколько сотен тысяч лет, что завершается столкновением с другим астероидом. В случае с Итокавой это произошло примерно 4,2 миллиарда лет назад. Амортизирующая природа материала позволила этому астероиду просуществовать удивительно долгое время.

По словам ученых, долгое время выживания рыхлых астероидов означает, что в поясе астероидов их гораздо больше, чем считалось ранее. Кроме того, повышается вероятность, что если какой-либо астероид устремится к Земле, то это будет щебневой астероид. Эффективным способом избежать столкновения будет кинетический толчок, при котором небесное тело сбивается с прежнего курса.