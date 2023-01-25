Экс-глава МИД Израиля предрек Киеву поражение в войне на выносливость с Россией

Бывший глава МИД Израиля Бен-Ами заявил, что военная выносливость Украины иссякнет первой

Украину вероятнее всего ждет поражение в войне на выносливость с Россией. Такое развитие событий предрек бывший глава МИД Израиля Шломо Бен-Ами в статье для журнала Strategist Австралийского института стратегической политики.

По словам экс-министра, несмотря на то что Киев получает существенную поддержку со стороны западных стран, на данный момент Украина гораздо ближе к истощению, чем Россия. Во многом это связано с тем, что пока введенные против Москвы санкции не оказали серьезного влияния на российскую экономику, в то время как украинская экономика за минувший год сократилась на 32 процента.

Кроме того, отметил Бен-Ами, численность населения России более чем в три раза превышает численность населения Украины, что может обеспечить Москве значительное преимущество в живой силе. Свою роль играет и тот факт, что боевые действия в настоящее время гораздо больше затрагивают украинскую территорию, нежели российскую.

«Военная выносливость Украины, вероятно, иссякнет первой. Если власти Украины будут отказываться от переговоров до того, как пересекут этот порог, все для них закончится намного хуже, чем если бы они попытались вести переговоры, пока у них еще есть козыри», — заключил экс-глава МИД.

По его мнению, с учетом сложной истории взаимоотношений двух сторон маловероятно, что какое-либо соглашение сможет полностью предотвратить эскалацию конфликта в будущем, однако любой мирный договор будет лучше, чем его отсутствие.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается заключать с Москвой мирное соглашение, подобное Минским договоренностям об урегулировании конфликта в Донбассе. По его словам, партнеры Киева «должны заставить Россию, а не Украину пойти на уступки» в контексте возможных переговоров.