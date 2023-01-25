В Германии раскритиковали планы передать танки Leopard 2 Украине

Читатели Die Welt осудили планы ФРГ о передаче танков Leopard 2 Украине

Читатели газеты Die Welt негативно встретили новости о том, что Германия планирует передать Украине танки Leopard 2. Критикующие планы властей ФРГ комментарии появились в Twitter.

Некоторые из комментаторов вспомнили историю, другие высказали мнение, что для Берлина важно оставаться нейтральным. Третьи увидели в этом жесте приближение более масштабного конфликта и поспешили поделиться своими опасениями.

«Разжигатели войны», «Я словно перенесся на 90 лет назад», — отметили пользователи с никами Der Inquisitor и Doris Schiller.

«Вы начали Первую мировую войну! Вы начали Вторую мировую войну! Вполне логично, что вы хотите быть в авангарде, когда начнется третья мировая война», — предположил пользователь DerFrühling.

«Почему? Это война США против России из-за Украины. Германия должна оставаться нейтральной. Ни Россия, ни Украина нам не враги. США снова удастся одновременно ослабить Европу и Россию и поставить их в зависимость от них. Кто-то должен подумать о нас», — отметил комментатор Cengiz G.

«Никаких поставок оружия! Это может привести к эскалации. К чему это необдуманное разжигание войны со стороны отдельных партий и депутатов? Германия снова ввязывается в войну?» — задался вопросом Manou Sapere aude.

«Что же последует за танками — реактивные самолеты с пилотами, а затем наземные войска? Почему-то конца спирали военной эскалации не видно» — посетовал пользователь с ником PetLi.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешит отправить Украине основные боевые танки Leopard 2, речь идет как минимум об одной танковой роте Leopard модификации 2A6, состоящей из десяти танков.

До этого стало известно о готовности Белого дома направить Киеву танки Abrams. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон может выделить 10 единиц военной техники.