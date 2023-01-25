Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:40, 25 января 2023Силовые структуры

Верховный суд России запретил заключенным носить часы

Верховный суд России запретил заключенным носить часы в колониях

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Верховный суд России признал законным запрет заключенным на ношение часов в колониях общего и строгого режимов, сообщает РИА Новости.

Суд отказал в удовлетворении иска бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, который отбывает пожизненный срок за организацию убийства следователя. Амиров просил признать незаконным пункт правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях о запрете на использование часов и других ценных вещей. Свою просьбу 68-летний Амиров мотивировал тем, что ему необходимо принимать лекарства по времени. Адвокат заключенного Владимир Постанюк сообщил, что у его подзащитного изъяли и механические часы-будильник.

В июле 2014 года Амирова признали виновным в подготовке теракта. По версии обвинения, он планировал сбить с помощью переносного зенитного комплекса «Стрела-2М» пассажирский самолет, на котором должен был лететь депутат Народного собрания Дагестана и управляющий отделением Пенсионного фонда республики Сагид Муртазалиев, считавшийся политическим конкурентом Амирова. 19 сентября 2022 сообщалось, что у экс-мэра изъяли 356 объектов недвижимости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Медведев предрек скорую потерю Украиной выхода к морю
Исторический центр Одессы стал всемирным наследием
Россиянин связал младшему брату руки и ноги и оставил его умирать в тундре
Российские студенты смогут пройти оплачиваемую стажировку в VK
В США рассказали о возможной ядерной войне Индии и Пакистана
Гинеколог объяснила вред похудения для беременности
Отели в популярном регионе Азии перестанут выдавать туристам мини-шампуни и мыло
На Украине усилят охрану Ровенской АЭС
Медведев сравнил просьбы Украины об оружии с расстройством пищевого поведения
Лолита пожалела о купленных в Москве квартирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.