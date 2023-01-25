Верховный суд России запретил заключенным носить часы в колониях

Верховный суд России признал законным запрет заключенным на ношение часов в колониях общего и строгого режимов, сообщает РИА Новости.

Суд отказал в удовлетворении иска бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, который отбывает пожизненный срок за организацию убийства следователя. Амиров просил признать незаконным пункт правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях о запрете на использование часов и других ценных вещей. Свою просьбу 68-летний Амиров мотивировал тем, что ему необходимо принимать лекарства по времени. Адвокат заключенного Владимир Постанюк сообщил, что у его подзащитного изъяли и механические часы-будильник.

В июле 2014 года Амирова признали виновным в подготовке теракта. По версии обвинения, он планировал сбить с помощью переносного зенитного комплекса «Стрела-2М» пассажирский самолет, на котором должен был лететь депутат Народного собрания Дагестана и управляющий отделением Пенсионного фонда республики Сагид Муртазалиев, считавшийся политическим конкурентом Амирова. 19 сентября 2022 сообщалось, что у экс-мэра изъяли 356 объектов недвижимости.