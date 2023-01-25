Колумбия отказалась поставлять российское оружие Украине

Президент Колумбии Густаво Петро исключил возможность передачи вооружений Украине

Богота исключает возможность передачи вооружения Украине, заявил президент Колумбии Густаво Петро. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, страна отказалась от предложения США о поставках оружия российского производства Киеву. Он подчеркнул, что российское вооружение, находящееся в стране, не будет использовано в украинском конфликте.

Ранее Колумбия сообщала о планах отправить военных на Украину. Власти пообещали оказать Вооруженным силам Украины 9ВСУ) помощь «в работах по разминированию». Минобороны страны согласовало свои действия с Пентагоном.

