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01:05, 25 января 2023Мир

Колумбия отказалась поставлять российское оружие Украине

Президент Колумбии Густаво Петро исключил возможность передачи вооружений Украине
Густаво Петро

Густаво Петро. Фото: Sebastian Barros Salamanca / Globallookpress.com

Богота исключает возможность передачи вооружения Украине, заявил президент Колумбии Густаво Петро. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, страна отказалась от предложения США о поставках оружия российского производства Киеву. Он подчеркнул, что российское вооружение, находящееся в стране, не будет использовано в украинском конфликте.

Ранее Колумбия сообщала о планах отправить военных на Украину. Власти пообещали оказать Вооруженным силам Украины 9ВСУ) помощь «в работах по разминированию». Минобороны страны согласовало свои действия с Пентагоном.

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Марина Совина
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