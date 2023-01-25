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01:51, 25 января 2023Мир

В США рассказали об обучении ВСУ в течение долгого времени

Экс-госсекретарь Помпео заявил, что военные США обучали ВСУ в течение долгого времени
Майк Помпео

Майк Помпео . Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение долгого времени проходили обучение в стране. Об этом он сообщил в эфире подкаста Fox News, опубликованного на YouTube.

По словам Помпео, американские военные обучали солдат ВСУ очень долгое время. «Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами, это все, что я могу сказать», — рассказал экс-госсекретарь США.

Чиновник призвал граждан США гордиться тем, что их жизням ничего не угрожало, поскольку американские инструкторы «проделали отличную работу, обучая других защищать свою страну».

Ранее в Пентагоне ответили на вопрос о подготовке пилотов ВСУ. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер опроверг подобные сообщения и подчеркнул, что эта информация ему неизвестна.

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Марина Совина
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