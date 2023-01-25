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19:47, 25 января 2023Силовые структуры

В Тульской области возбудили дело по факту ДТП с девятью погибшими

В Тульской области прокуратура возбудила дело после ДТП, в котором погибли девять человек

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Тульской области возбудили уголовное дело по факту аварии с участием грузовой машины и микроавтобуса, в которой, по предварительным данным, погибли девять человек. Об этом в среду, 25 января, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ. ДТП произошло на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань на территории Ленинского района.

По предварительной информации, микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Транспортные средства съехали в кювет. Микроавтобус оказался под грузовиком. Число пострадавших уточняется.

14 января сообщалось, что пять человек погибли в ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области.

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Илона Палей
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