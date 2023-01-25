Умер один из создателей шоу «Улица Сезам»

Один из создателей шоу «Улица Сезам» Ллойд Моррисетт умер на 94-м году жизни

Один из создателей известного детского телешоу «Улица Сезам» Ллойд Моррисетт умер на 94-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации Sesame Workshop, которая занимается производством программы.

«Sesame Workshop скорбит в связи с кончиной уважаемого и любимого сооснователя Ллойда Моррисетта, доктора философии, который умер в возрасте 93 лет», — говорится в заявлении.

Причина смерти Моррисетта не называется.

Другой создатель «Улицы Сезам» Джоан Ганз Куни, комментируя смерть коллеги, заявила, что без Моррисетта шоу никогда бы не появилось на экранах. «Именно ему впервые пришла в голову идея использовать телевидение для обучения дошкольников таким простым вещам, как буквы и цифры. Он был надежным коллегой и верным другом для меня более 50 лет, и нам всем будет его очень не хватать», — высказалась она.

Ллойд Моррисетт родился в американском городе Оклахома-Сити в 1929 году. Он учился в Оберлинском колледже, затем — в Йельском университете. В 1950-х годах он получил степень доктора философии в области экспериментальной психологии. В 1966 году Моррисетт вместе с Куни придумал «Улицу Сезам», премьера первого выпуска шоу состоялась в 1969 году. За всю историю существования программа выиграла 205 премий «Эмми», ее посмотрело более 80 миллионов американцев.