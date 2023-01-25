В Турции объяснили разницу между европейскими и российскими туристами

Менеджер турецкого отеля Vogue Bodrum рассказал, что российские туристы дают щедрые чаевые

Менеджер премиального турецкого отеля Vogue Bodrum Мустафа Халид рассказал о разнице между европейскими и российскими туристами, объяснив, что последние охотно бронируют большие виллы и дают щедрые чаевые. Об этом сообщает TourDom.

Европейцы выделяют мало средств на размещение в отпуске, а на чай оставляют один евро, поделился Халид. При этом он добавил, что российские отдыхающие пока не начали бронирование туров на летний сезон, однако ожидается, что уже в марте туристы активизируются.

По информации TourDom, отели, ранее не работавшие с российскими путешественниками, хотят в этом сезоне открыть для них двери. К таким относится, к примеру, Laur Hotel в Дидиме. При этом стоимость проживания в турецких гостиницах летом 2023 года будет расти, предупреждают аналитики.

Ранее туроператоры сообщили, что большинство россиян выбрали для летнего отдыха Турцию и уже готовы бронировать туры. В списке главных летних направлений также неожиданно для экспертов оказались Таиланд и ОАЭ.