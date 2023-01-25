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09:17, 25 января 2023Бывший СССР

Работа танка Т-90М «Прорыв» под Донецком попала на видео

Военкор Руденко опубликовал кадры работы российского танка Т-90М «Прорыв» под Донецком

Видео работы российского танка Т-90М «Прорыв» на донецком направлении опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram.

На кадрах видно, как экипаж садится в замаскированную машину и выдвигается на задание. Танк преодолевает бездорожье и начинает вести огонь по выявленным целям в разрушенном населенном пункте. Съемка ведется с закрепленной на броне камеры и беспилотника.

«Мне передают корректировку, я передаю наводчику, также управляю механиком. Одновременно я смотрю по сторонам по камерам, на машине они по кругу стоят, видно все», — описал свою работу командир танка. Показал журналистам свое место и наводчик машины.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал публикации в американских СМИ о том, что Вашингтон может поставить Киеву танки M1 Abrams. «Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», — сказал дипломат.

Василий Мека
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