В России раскрыли последствия поставок американских танков на Украину

Посол России в США Антонов обещал уничтожить все переданные Украине танки США Abrams

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал сообщения в американских СМИ о том, что Вашингтон может поставить Киеву танки M1 Abrams. Его слова опубликованы в официальном Telegram-канале дипмиссии.

Вопиющая провокация

Антонов назвал возможную поставку Abrams Украине вопиющей провокацией против России. Он подчеркнул, что если США предпримут эти действия, то они не смогут оправдать их аргументами об «оборонительных вооружениях». Посол раскрыл последствия поставок Abrams на Украину и обещал, что все переданные Киеву танки придется уничтожить.

Нет никаких сомнений, что, в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники Анатолий Антонов посол России в США

Дипломат добавил, что «ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте».

Ранее телеканал Al Jazeera заявил, что президент США Джо Байден объявит о поставке Abrams на Украину 25 января. Предполагается, что танки «не будут сняты со складов Пентагона, а будут законтрактованы».

Война с Россией

Кроме того, посол обвинил США в целенаправленных попытках нанести России стратегическое поражение. Он напомнил, что Вашингтон «дал зеленый свет» использованию американской техники для удара по Крыму.

По мнению Антонова, США покрывают преступления радикалов против жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. «Все больше официальных лиц и экспертов в Америке признают: речь идет о "войне по доверенности" с нашей страной», — отметил он. Антонов добавил, что США постоянно наращивают объемы помощи Украине, особенно в период успеха российских военных.

Ранее Госдеп заявил о самостоятельных решениях Киева о применении западного оружия. Официальный представитель ведомства Нед Прайс заявил, что Украина имеет право самостоятельно «решать, как и где лучше использовать это оружие и поставки для защиты своей территории».

Танки для Украины

По версии издания Politico, США передадут Украине по меньшей мере 30 танков M1 Abrams в рамках военной помощи. Журналисты отметили, что Белый дом сообщит о поставках уже на этой неделе.

от 30 до 50 танков Abrams могут отправить США на Украину

При этом в администрации США заявили, что Вашингтон поставит Украине от 30 до 50 боевых танков. Отмечается, что танковый батальон американской армии составляет 44 машины. В случае поставки Abrams США намерены обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), как использовать машины.