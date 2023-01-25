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05:19, 25 января 2023Мир

Возможную поставку танков Abrams на Украину назвали провокацией против России

Посол в США Антонов назвал возможную поставку Abrams Киеву вопиющей провокацией против РФ

Фото: Leah Millis / Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в американских СМИ о вероятной поставке танков Abrams на Украину. Заявления Антонова опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Антонов назвал возможную поставку Abrams Киеву вопиющей провокацией против России. По его мнению, оправдать это решение словами об «оборонительных вооружениях» не получится. «Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте», — подчеркнул он.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что американский президент Джо Байден объявит о поставке Abrams на Украину сегодня, 25 января. Предполагается, что танки «не будут сняты со складов Пентагона, а будут законтрактованы».

Издание Politico допускало, что США могут передать Украине по меньшей мере 30 танков M1 Abrams в качестве военной помощи. Журналисты отметили, что Белый дом сообщит о поставках уже на этой неделе.

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Марина Совина
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