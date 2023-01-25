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09:38, 25 января 2023Россия

Автомобилист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Москве

РЕН ТВ: на улице генерала Кузнецова в Москве автомобиль насмерть сбил женщину
СюжетДТП в Москве:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Неизвестный автомобилист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во вторник, 24 января, на улице генерала Кузнецова. По данным канала, водитель автомобиля Nissan двигался в сторону улицы маршала Полубоярова. В это время 27-летняя москвичка переходила дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Машина сбила россиянку и скрылась с места происшествия.

Женщина скончалась от полученных травм, сотрудники правоохранительных органов разыскивают автомобилиста.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил пенсионера. ДТП произошло на улице Декабристов.

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Варвара Родикова
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