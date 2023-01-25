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17:18, 25 января 2023Бывший СССР

В Киеве загорелся торговый центр

«Страна.ua»: в Оболонском районе Киева загорелся торговый центр «Дрим Таун»

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

В Оболонском районе Киева загорелся торговый центр «Дрим Таун». Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua».

Причины пожара пока неизвестны. По данным украинского Telegram-канала headlines, дым идет со стороны станции метро «Героев Днепра» в зоне супермаркета «Сильпо».

Ранее стало известно о взрыве в районе киевской станции метро «Лукьяновская». По данным местных СМИ, его причиной стал разрыв газового баллона.

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Алевтина Запольская
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