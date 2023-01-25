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14:58, 25 января 2023Культура

Умер «Принц рэпа» Бернард Грин

На 58-м году жизни скончался «Принц рэпа» Бернард Грин
Бернард Грин

Бернард Грин. Кадр: XiaoAn / YouTube

На 58-м году жизни скончался американский хип-хоп исполнитель, «Принц рэпа» Бернард Грин, наиболее известный под псевдонимом B.G., The Prince of Rap. Об этом сообщает FAZEmag.

Артист умер 21 января в Висбадене, Германия, после продолжительной борьбы с раком предстательной железы.

Бернард Грин родился 28 сентября 1965 года в Вашингтоне. В 1985 году исполнитель был направлен в Германию для прохождения службы в армии. После окончания контракта остался в стране и начал развивать музыкальную карьеру, участвуя в конкурсах и на фестивалях во Франкфурте-на-Майне.

В 1990-м выпустил свой первый трек Rap To The World, а через год представил композицию This Beat Is Hot, которая попала в чарты Германии, Австрии, Новой Зеландии и США и стала хитом. Тогда же Грин выпустил собственную пластинку под названием The Power Of Rhythm.

Композиции Can We Get Enough? и The Colour of My Dreams, вошедшие во второй альбом артиста в 1994-м, принесли ему еще большую популярность и были отмечены критиками.

В середине нулевых Грин прекратил музыкальное творчество и устроился работать в городской музей в Германии.

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Анастасия Астахова
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