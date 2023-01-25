Крупнейший иностранный инвестор леспрома России продаст свой бизнес

International Paper договорилась о продаже 50 процентов швейцарской Ilim SA

Американская International Paper, крупнейший иностранный инвестор российской лесной промышленности, договорилась о продаже бизнеса в стране. Об этом говорится в сообщении, сайте компании. На него обратил внимание опубликованном Forbes.

Уточняется, что International Paper договорилась о продаже 50 процентов швейцарской Ilim SA, контролирующей группу «Илим», крупнейшего в России производителя целлюлозы и бумаги. Сумма сделки составит 484 миллиона долларов, но сначала ее должны одобрить российские регуляторы.

Ранее в январе президент России оценил ситуацию в лесопромышленном комплексе, назвав ее непростой, и поручил сберечь кадры в этой отрасли. Глава государства считает, что России необходимо отказаться от экспорта необработанной древесины и поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, президент полагает, что нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок. Процесс, по его словам, необходимо максимально ускорить.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что из-за увеличения ставки по арендным платежам за пользование лесом российские лесопромышленные компании могут потерять несколько миллиардов рублей.