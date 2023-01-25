Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:40, 25 января 2023Экономика

Крупнейший иностранный инвестор леспрома России продаст свой бизнес

International Paper договорилась о продаже 50 процентов швейцарской Ilim SA

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Американская International Paper, крупнейший иностранный инвестор российской лесной промышленности, договорилась о продаже бизнеса в стране. Об этом говорится в сообщении, сайте компании. На него обратил внимание опубликованном Forbes.

Уточняется, что International Paper договорилась о продаже 50 процентов швейцарской Ilim SA, контролирующей группу «Илим», крупнейшего в России производителя целлюлозы и бумаги. Сумма сделки составит 484 миллиона долларов, но сначала ее должны одобрить российские регуляторы.

Ранее в январе президент России оценил ситуацию в лесопромышленном комплексе, назвав ее непростой, и поручил сберечь кадры в этой отрасли. Глава государства считает, что России необходимо отказаться от экспорта необработанной древесины и поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, президент полагает, что нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок. Процесс, по его словам, необходимо максимально ускорить.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что из-за увеличения ставки по арендным платежам за пользование лесом российские лесопромышленные компании могут потерять несколько миллиардов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Медведев предрек скорую потерю Украиной выхода к морю
Исторический центр Одессы стал всемирным наследием
Россиянин связал младшему брату руки и ноги и оставил его умирать в тундре
Российские студенты смогут пройти оплачиваемую стажировку в VK
В США рассказали о возможной ядерной войне Индии и Пакистана
Гинеколог объяснила вред похудения для беременности
Отели в популярном регионе Азии перестанут выдавать туристам мини-шампуни и мыло
На Украине усилят охрану Ровенской АЭС
Медведев сравнил просьбы Украины об оружии с расстройством пищевого поведения
Лолита пожалела о купленных в Москве квартирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.