В Эдинбурге показали спектакль с небинарным Ииусом и женской версией Иуды

В новой версии рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в Эдинбурге сыграл небинарный актер

В Эдинбурге показали рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» с небинарным Ииусом и женской версией Иуды. Об этом сообщает Daily Mail.

Постановкой занимались студенты Эдинбургского университета. Роль Ииуса сыграла небинарная актриса Роза Стивенсон, а среди 12 апостолов были как женщины, так и небинарные персоны. Креативный директор шоу Лью Форман заявил, что для проекта использовался «гендерно-слепой кастинг», что позволило переосмыслить историю Иисуса и показать ее современной аудитории. Форман заявил, что спектакль получился противоречивым, однако не вызвал никаких протестов со стороны религиозных людей.

«Команда взяла известную историю и сделала из нее что-то новое и особенное. Быть небинарной актрисой странно. Возможность пройти прослушивание для шоу, где моя гендерная репрезентация не имеет значения, разрушила все барьеры», — высказалась Стивенсон.

Режиссер Иззи Понсфорд заявил, что команде удалось создать эпичное шоу, но при этом сохранить эмоциональную основу постановки. По его мнению, создателям и актерам удалось добиться «тщательной модернизации произведения».

«Иисус Христос — суперзвезда» — рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, впервые поставленная на Бродвее в 1971 году. В 1973-м мюзикл экранизировал канадский режиссер Норман Джуисон, фильм был номинирован на «Оскар».