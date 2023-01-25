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07:14, 25 января 2023Мир

МИД Камбоджи объяснил помощь Украине

МИД Камбоджи отверг информацию о военной помощи Украине

Фото: Guenter Fischer / Globallookpress.com

МИД Камбоджи отверг информацию о том, что королевство оказывает военную поддержку Украине, пишет газета Khmer Times.

В министерстве объяснили, что осуществляемая Камбоджей подготовка украинских специалистов по разминированию является гуманитарной помощью. Как отметили в ведомстве, решение по обучению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) было принято совместно с Японским агентством международного сотрудничества.

«Ранее аналогичная помощь оказывалась нами во время многочисленных миротворческих миссий под эгидой ООН в Африке и на Ближнем Востоке», — подчеркнули в Камбодже.

16 января Камбоджийский противоминный центр (CMAC) официально начал обучать прибывших в страну саперов из Украины. Украинских военных обучат навыкам разминирования и использования специального оборудования для обезвреживания взрывных устройств.

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Марина Совина
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