Кремль назвал абсурдом идею обезопасить континент посредством войны на Украине

Песков назвал абсурдом утверждение, что война на Украине обеспечит безопасность континента

Идея о том, что с помощью продолжения войны на Украине можно обеспечить безопасность Европейского континента, абсурдна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 25 января, его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель Кремля объяснил, что множество западных политиков и экспертов призывают усилить поддержку украинской армии, аргументируя это обеспечением безопасности в Европе. «Это абсурдное убеждение, это тупиковый путь развития мысли — и военной, и политической», — заключил Песков, комментируя статью газеты The Washington Post, где говорится, что безопасность Украины сможет обеспечить мощная армия, а не членство в НАТО.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин больше года назад призывал сесть за стол переговоров и предупреждал, что продолжение постепенного наступления НАТО в сторону России не останется без последствий. Песков подчеркнул, что подобные заблуждения, высказываемые западными политиками, чреваты продолжением «этого страшного периода, через который мы сейчас проходим».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал международных партнеров Украины поставлять ей больше тяжелого вооружения. Он заявил, что поставки оружия и техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведут на нет российские военные успехи и прекратят конфликт.