В Британии указали на свидетельство участия Запада в войне с Россией

The Guardian: поставка танков Киеву свидетельствует об участии Запада в войне с Россией

Поставка танков на Украину свидетельствует об участии Запада в войне против России. Такое мнение выразил колумнист британской газеты The Guardian Мартин Кеттл (Martin Kettle).

В то же время он отметил, что это решение не говорит о том, что Запад стремился к подобному противостоянию. Кроме того, журналист убежден, что целью западных стран является лишь оборона.

Кеттл заявил, что передача Киеву боевых машин не поможет как можно скорее завершить конфликт на территории, который, по его оценкам, «будет длиться месяцы, если не годы». Решение западных стран по данному вопросу он назвал стратегическим маневром. При этом колумнист обратил внимание, что речь идет о передаче лишь около 100 танков, в то время как Украина настаивала на 300.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Кроме того, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.