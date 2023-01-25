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17:02, 25 января 2023Бывший СССР

Танкист назвал причину преимущества российских танков над немецкими

Танкист 155 бригады ТОФ: экипажи готовы к бою с западными танками Leopard 2 и Challenger 2

Фото: Dirk Waem / Globallookpress.com

Российские танковые экипажи готовы к бою с западными танками Leopard 2 и Challenger 2, которые скоро должны появиться в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причину преимущества российских танков над немецкими и британскими образцами корреспонденту «Ленты.ру» назвал танкист 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), находящейся в зоне СВО.

«Если мы встретим [в бою] Leopard 2 и Challenger 2 тех же годов выпуска, что и наши танки, то мы успешно с ними справимся. Причина проста — многое зависит не от самой техники, а от выучки экипажа. У нас есть боевой опыт и мы хорошо обучены. Нам же будет противостоять свежеобученный противник на незнакомой для него зарубежной технике. Я думаю, что мы справимся. Может, не без проблем на первых порах, но справимся», — рассказал танкист.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину немецкие танки Leopard 2, а также одобрить их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО. Первая партия будет насчитывать 14 танков. К европейской инициативе по передаче танков Leopard 2 также присоединились представители Испании, Нидерландов, Польши и Финляндии.

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Алевтина Запольская
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