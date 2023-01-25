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19:57, 25 января 2023Из жизни

100-летняя долгожительница назвала неожиданный секрет долголетия

Metro: 100-летняя женщина объяснила свое долголетие тем, что избегала общения с мужчинами

Фото: Shutterstock

100-летняя жительница английского города Честер, Великобритания, Олив Вестерман поделилась секретом долголетия. Об этом сообщает издание Metro.

У Вестерман была насыщенная жизнь. Она жила в Сингапуре, затем долгое время путешествовала по миру вместе с мужем. Будущие супруги познакомились в церкви, которую оба посещали каждое воскресенье. «Однажды после службы мы разговорились и сразу же нашли общий язык. Больше всего я любила его добрый и мягкий характер, а также то, что он всегда старался помочь другим», — рассказывает она.

Вестерман много лет работала медсестрой в детском саду и считает, что именно общение с детьми помогло ей сохранить молодость души. Своему почтенному возрасту долгожительница дала неожиданное объяснение: по ее словам, она смогла прожить больше других, потому что избегала общения с незнакомыми мужчинами.

Думаю, что лучший совет, который я могу дать, — это просто быть счастливой и довольной жизнью, и по максимуму использовать то, что у вас есть

Олив Вестермандолгожительница
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Сейчас женщина живет в доме престарелых. Сотрудники учреждения подарили Вестерман на юбилей коробку шоколадных конфет и флакон духов Estee Lauder, который раньше она получала на праздники от мужа. «Я действительно не могу поверить, что мне уже 100 лет. Это удивительное чувство», — говорит долгожительница.

Ранее 108-летняя жительница США отметила очередной день рождения и раскрыла причины своего долголетия. Дочь женщины отметила, что ее мать никогда не ограничивала себя в еде, но всегда знала меру.

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Алиса Удовик
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