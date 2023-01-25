Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:00, 25 января 2023Культура

«Ветераны России» предложили Валерию Меладзе помочь участникам СВО

«Ветераны России» направили Меладзе письмо с предложением помочь участникам СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Общероссийское движение «Ветераны России» направило официальное письмо заслуженному артисту России Валерию Меладзе с предложением помочь участникам специальной военной операции. Соответствующий документ был опубликован в Telegram-канале «Абзац».

В организации певца пригласили «к сотрудничеству и взаимовыгодному партнерству», а также гарантировали, что оказанная им помощь будет доставлена на передовую.

Глава движения и участник боевых действий Ильдар Резяпов заявил, что «демонстрация поддержки в условиях проведения специальной военной операции — священный долг каждого, кто связывает свою судьбу с нашей Великой Родиной».

Ранее стало известно, что концерт российского певца Валерия Меладзе, который должен был состояться в «Барвиха Luxury Village», отменили.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Артист, убрав от лица микрофон, ответил поклоннику короткой фразой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Польша захотела сломить Германию по теме репараций после поставок Leopard
Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами фракций Госдумы
В пяти регионах Украины уволили глав областных прокуратур
Главу департамента госзакупок Минобороны Украины уволили после скандала
Мальчик уснул в грузовом контейнере и уехал на 1600 километров
Охранник в минус 37 отказался пустить в детсад пришедшего до открытия ребенка
В НАТО назвали способ прекратить конфликт на Украине
В Эстонии заявили об отсутствии планов закрывать посольство России
США заподозрили Израиль в выдаче паспортов россиянам с «проблемным прошлым»
Москвичи перестали покупать элитное жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.