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01:35, 25 января 2023Мир

МИД РФ заявил об оставшихся в прошлом рассуждениях о красных линиях

МИД России заявил о стремлении США нанести России стратегическое поражение

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вашингтон недвусмысленно заявил о том, что США стремятся нанести России стратегическое поражение, заявили в министерстве иностранных дел РФ. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в МИД, рассуждения о красных линиях остались в прошлом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США, которые угрожают другим странам из-за сотрудничества с Россией, переходят все границы. Министр отметил, что в своих действиях США «ничем не гнушаются», — страна угрожает и политикам со счетами в местных банках, и тем из них, чьи дети зачислены в американские университеты.

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Марина Совина
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