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12:21, 25 января 2023Бывший СССР

Главу департамента госзакупок Минобороны Украины уволили после скандала

Главу департамента госзакупок Минобороны Украины Хмельницкого уволили после скандала

Фото: РИА Новости

Директора департамента госзакупок Минобороны Украины Богдана Хмельницкого уволили после скандала с завышенными ценами на продукты для армии страны. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У министра нет юридических претензий к автору журналистского расследования. Вместо этого освободили директора департамента закупок Министерства обороны Хмельницкого и профильного замминистра Шаповалова», — рассказала она.

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Кристина Есикова
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