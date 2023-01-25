Главу департамента госзакупок Минобороны Украины уволили после скандала

Главу департамента госзакупок Минобороны Украины Хмельницкого уволили после скандала

Директора департамента госзакупок Минобороны Украины Богдана Хмельницкого уволили после скандала с завышенными ценами на продукты для армии страны. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У министра нет юридических претензий к автору журналистского расследования. Вместо этого освободили директора департамента закупок Министерства обороны Хмельницкого и профильного замминистра Шаповалова», — рассказала она.