В офисе Зеленского заявили о потребности Украины в сотнях танков

Глава офиса Зеленского Ермак: Украине нужны сотни западных танков

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украине нужны сотни танков от западных стран. Соответствующий пост он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом украинский чиновник прокомментировал решение США передать Киеву данные боевые машины. «Главное, что это только начало. Нам нужны сотни танков», — заявил он.

Ермак подчеркнул, что решение Вашингтона означает снятие ограничений по поставкам подобных вооружений. По его словам, теперь Украина получит танки от США, Германии, Великобритании и других стран.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. По словам американского лидера, этот шаг порекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей». Также Байден отметил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Он пообещал, что США также предоставят Украине запчасти и оборудование для танков.