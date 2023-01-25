Установлена личность потерявшего память мужчины в шлеме

Найденный в Великобритании потерявший память мужчина в шлеме оказался уроженцем Латвии

В Великобритании полиция установила личность потерявшего память мужчины, которого нашли четыре месяца назад в городе Уэймут, графство Дорсет. Об этом пишет Dorset Echo.

Странно одетого мужчину заметили недалеко от городской набережной 28 сентября 2022 года. На нем были мотоциклетный шлем и две пары костюмных брюк. Он не помнил, как его зовут, и не мог объяснить, откуда он.

Сотрудники правоохранительных органов обращались за помощью к общественности, привлекли Интерпол и в итоге выяснили, кто это. Потерявший память оказался 43-летним уроженцем Латвии.

Официально его имя не раскрывалось. Как он оказался в Уэмуте, также не сообщается. «Мы хотели бы поблагодарить всех, кто откликнулся на наш призыв или обратился к нам с информацией», — заявили представители полиции.

Ранее сообщалось, что в США мужчина попал в аварию на мотоцикле, потерял память и заново влюбился в свою жену. По словам женщины, она тяжело переживает потерю памяти мужа, но остается благодарной судьбе за то, что он выжил.