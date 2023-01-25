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11:37, 25 января 2023Мир

Испания передумала и решила отправить танки Leopard на Украину

El Pais: Испания отправит партию танков Leopard 2 на Украину

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Испания решила отказаться от прежней позиции и присоединилась к европейскому плану поставок немецких танков Leopard 2 на Украину, Мадрид рассчитывает отправить партию в ближайшее время. О будущей поставке танков из армейского резерва сообщает местная газета El Pais.

«[Испания] собирается сохранять единство и координировать свои действия с остальными союзниками и, прежде всего, с Европой», — заявил во вторник президент страны Педро Санчес. Отмечается, что в испанской армии на вооружении стоит 347 танков модели Leopard 2.

Ранее Германия согласилась отправить танки на Украину. По данным издания Spiegel, Шольц разрешит немецкому Минобороны поставить Киеву 10 Leopard 2.

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Виктория Кондратьева
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