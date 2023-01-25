Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:30, 25 января 2023Мир

Журналист рассказал о плане США в отношении России и Германии

Журналист Матэ: США убедили ФРГ отправить Украине танки Leopard для конфликта России и ФРГ

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Обозреватель Gray Zone Аарон Матэ (Aaron Maté) заявил, что США убедили ФРГ отправить Украине танки Leopard с определенной целью. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Матэ рассказал о плане США в отношении России и Германии и заявил, что Вашингтон убедил Берлин отправить Киеву Leopard для конфликта двух стран.

«Игнорируя опросы общественного мнения в Германии и риск эскалации, США убедили Берлин направить танки Leopard на Украину. Это победа того, что основатель Stratfor Джордж Фридман в 2015 году назвал "исконным интересом" США: разрыв "отношений между Германией и Россией», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Германия согласилась отправить танки на Украину. По данным издания Spiegel, канцлер страны Олаф Шольц разрешит поставить Киеву 10 Leopard 2. Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель выразила опасения, что эти действия приведут к эскалации кризиса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил об отсутствии контактов между Путиным и Зеленским
МИД Камбоджи объяснил помощь Украине
Шольца высмеяли за «ответный удар» на теракты на «Северных потоках»
В США назвали свое правительство продажным
Дипломат объяснил тучи кружащих ворон над Киевом
Журналист рассказал о плане США в отношении России и Германии
Стало известно об уничтожении скопления украинской техники в Запорожье
В ДНР оценили способность ВСУ обстреливать Донецк из западных танков
Возможную поставку танков Abrams на Украину назвали провокацией против России
Посольство в США пообещало уничтожение переданных Киеву танков Abrams
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.