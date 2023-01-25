Журналист рассказал о плане США в отношении России и Германии

Журналист Матэ: США убедили ФРГ отправить Украине танки Leopard для конфликта России и ФРГ

Обозреватель Gray Zone Аарон Матэ (Aaron Maté) заявил, что США убедили ФРГ отправить Украине танки Leopard с определенной целью. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Матэ рассказал о плане США в отношении России и Германии и заявил, что Вашингтон убедил Берлин отправить Киеву Leopard для конфликта двух стран.

«Игнорируя опросы общественного мнения в Германии и риск эскалации, США убедили Берлин направить танки Leopard на Украину. Это победа того, что основатель Stratfor Джордж Фридман в 2015 году назвал "исконным интересом" США: разрыв "отношений между Германией и Россией», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Германия согласилась отправить танки на Украину. По данным издания Spiegel, канцлер страны Олаф Шольц разрешит поставить Киеву 10 Leopard 2. Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель выразила опасения, что эти действия приведут к эскалации кризиса.