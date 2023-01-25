Иностранцы разогнали до рекорда рынок жилья в одной стране

Bloomberg: цены на жилье в Португалии выросли на рекордные 18,7 процента из-за иностранцев

В 2022 году иностранцы разогнали цены на жилье в Португалии — на фоне повышенного спроса со стороны нерезидентов недвижимость подорожала на 18,7 процента. Этот прирост оказался рекордным за более чем 30 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Confidencial Imobiliario (CI).

По словам специалистов, иностранных покупателей жилья Португалия привлекает комфортным климатом, невысокой стоимостью жизни и наличием программы получения «золотых виз» — они позволяют в обмен на инвестиции в недвижимость или экономику страны получить португальское гражданство.

Инициатива работает с 2012 года и уже принесла в бюджет страны более 6,8 миллиарда евро. В 2022 году инвестиции в рамках программы на 42 процента превысили показатели 2021-го и достигли 654 миллионов евро. При этом главными инвесторами оказались граждане США и Китая.

Аналитики отмечают, что зарубежные покупатели готовы больше платить за жилье, чем португальцы, — это сказалось на доступности жилья в стране. Как пишет Bloomberg, многие граждане уверены, что сейчас государство переживает жилищный кризис. По данным опроса газеты Expresso, более половины португальцев выступают за сворачивание программ для иностранцев, в том числе выдачу «золотых виз».

Однако в CI отметили, что к концу 2022 года рост цен на жилье в Португалии немного замедлился. В первом квартале он составлял 5,5 процента, во втором — 5 процентов, в третьем — 3,7 процента, а в четвертом — 3,2 процента.

В сентябре россияне разогнали до рекорда рынок съемного жилья в Объединенных Арабских Эмиратах. Спрос на аренду недвижимости со стороны граждан России повысился на 158,08 процента относительно августа. Показатель стал рекордным за последние четыре года — в предыдущий раз подобный рост наблюдался в 2018 году.