Россияне разогнали рынок жилья в ОАЭ до рекорда

Emirates.Estate: спрос россиян на аренду недвижимости в ОАЭ стал рекордным

В сентябре 2022-го спрос на аренду недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) со стороны граждан России повысился на 158,08 процента относительно августа. Показатель стал рекордным за последние четыре года — в предыдущий раз подобный рост наблюдался в 2018 году. О том, что россияне разогнали рынок жилья в популярной курортной стране до рекорда, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала о недвижимости Emirates.Estate.

Кроме того, интерес граждан России к съему жилья в ОАЭ в девятом месяце нынешнего года был на 413,25 процента выше, чем в аналогичный период прошлого года. По сравнению с сентябрем 2020-го положительная динамика в 2022-м составила 1317,04 процента. За период с января по сентябрь текущего года спрос на аренду недвижимости в ОАЭ среди россиян подскочил на 227,71 процента относительно тех же месяцев 2021-го и на 449,04 процента по сравнению с девятью месяцами 2020-го.

Специалисты отметили, что большая часть россиян стремится арендовать жилье в Дубае. Доля обращений, связанных с поиском объектов в этой локации, составила 88,3 процента от общего числа запросов.

В октябре эксперты Emirates.Estate пришли к выводу, что россияне бросились скупать жилье в ОАЭ. По их данным, в сентябре их интерес к недвижимости в стране подскочил на 104,16 процента относительно августа.